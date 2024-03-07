Специалисты «Мособлэнерго» приступили к строительству новых энергообъектов, чтобы обеспечить более 200 потребителей СНТ «Восход-4» в г.о. Щелково качественным и надежным электроснабжением.

Электросетевое хозяйство СНТ принято на баланс компании в 2023 году в рамках консолидации сетей садово-дачных объединений Московской области. Существующие сети исчерпали эксплуатационный ресурс и не соответствуют нормативным требованиям, ряд опор требует замены.

Специалистами компании летом 2024 года планируется завершить строительство кабельно-воздушной линии напряжением 0,4 кВ протяженностью 5,2 км и ввести в эксплуатацию две комплектные трансформаторные подстанции мощностью по 250 кВА. Для подключения данных КТП к сети будут построены две высоковольтные кабельные линии 10 кВ протяженностью 1,6 км от ТП-32.

Работы были реализованы в рамках инвестиционной программы. «Мособлэнерго» в 2024 году планирует построить и реконструировать 301,21 км воздушных и кабельных линий электропередачи, а также ввести свыше 162,468 МВА дополнительной трансформаторной мощности на территории Подмосковья.