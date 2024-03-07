7 марта 2024 года энергоблок №6 Ленинградской АЭС с реактором ВВЭР-1200 выведен на 100% мощности после успешного окончания планового среднего ремонта, проведенного в соответствии с графиком Концерна «Росэнергоатом». Специалисты завершили работы на четверо суток раньше срока.

«Ремонтные работы выполнены в запланированном объеме и с высоким качеством. Это позволит повысить надежность работы всех систем энергоблока в следующий межремонтный период и обеспечит его эксплуатационную эффективность и безопасность. Кроме того, благодаря опережающему вводу 6-го энергоблока в работу в единую энергосистему страны дополнительно поступит более ста миллионов кВтч электроэнергии. Этого количества достаточно, чтобы в течение двух суток обеспечивать потребности в электроэнергии всей Ленинградской области», - пояснил главный инженер Ленинградской АЭС-2 Александр Беляев.

В общей сложности в ремонте было задействовано более 1,5 тысяч человек - работники специализированной отраслевой организации «Ленатомэнергоремонт» и представители ремонтных служб основных подразделений ЛАЭС. Они выполнили ревизию и техническое обслуживание реакторного, турбинного и электрического оборудования, проверили работоспособность систем безопасности, грузоподъемных механизмов и дизель-генераторных установок, выполнили работы по перегрузке топлива. По завершении ремонтной кампании специалисты подтвердили герметичность защитной оболочки здания реактора.



В настоящее время на Ленинградской АЭС находятся в работе энергоблоки №3, №5 и №6. Они несут суммарную нагрузку 3355 МВт. Энергоблоки №1 и 2 остановлены для поэтапного вывода из эксплуатации. Энергоблок №4 находится в плановом текущем ремонте.



Радиационный фон в районе расположения Ленинградской АЭС находится в пределах естественных природных значений.

За радиационной обстановкой онлайн можно следить на сайте www.russianatom.ru.

Планово-предупредительный ремонт (ППР) - это плановая процедура, которая проводится на энергоблоках всех атомных станций с целью поддержания стабильного состояния оборудования для гарантированной безопасной выработки электроэнергии.



Доля атомной генерации в структуре производства электроэнергии Ростовской области составляет более 70%, Объединённой энергосистемы (ОЭС) Юга - около 30%. В состав энергосистемы Юга России входят региональные энергосистемы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, расположенные на территории девяти республик, Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей.