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Главы Эн+ и Минэнерго РФ обсудили перспективное развитие энергетики России

7 марта 2024, 18:00 368 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ЭН+ ГРУП

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов и Генеральный директор энерго-металлургического холдинга Эн+ Михаил Хардиков провели рабочую встречу, в ходе которой обсуждались вопросы развития энергетической отрасли России, в частности предложения компании к разрабатываемой Энергостратегии до 2050 года.

Стороны обсудили необходимость создания механизмов для строительства крупных гидроэлектростанций, которые дадут мультипликативный эффект развитию регионов. Также рассмотрены вызовы и задачи, стоящие перед электро- и теплосетевым комплексами, испытывающими сегодня сверхнормативные нагрузки. Стратегическим направлением также является развитии угольной энергетики, например, в части освоения и локализации технологий генерации на сверхкритических и ультрасверхкритических параметрах пара, а также применения золошлаковых отходов в строительной отрасли, расширении использования углехимии.

Особое внимание на встрече было обращено на комплекс мер, помогающих достижению Россией углеродной нейтральности к 2060 году, а также на обеспечение топливно-энергетического комплекса страны профессиональными кадрами.

Михаил Хардиков сообщил:

«Энергетическая стратегия России до 2050 года является важнейшим комплексным документом, на который будет опираться перспективное развитие ТЭК страны».

Также Михаил Хардиков и Николай Шульгинов обсудили итоги прошедшего конкурса на строительство новой генерации в Сибири.

Было отмечено, что участие Эн+ в конкурсе КОМ НГО стало определяющим для его результатов, достигнув 88% доли в отобранных заявках, что обеспечит более 100 млрд руб. частных инвестиций в отрасль на проекты мощностью 460 МВт.

Предложенные к рассмотрению Генеральным директором Эн+ дополнительные проекты могут сократить энергодефицит на 460 МВт.

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Метки: МИНЭНЕРГО, НИКОЛАЙ ШУЛЬГИНОВ, ENPLUS, ЭН ГРУПП
Отрасль: Электротехника Электроэнергетика Строительство 

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