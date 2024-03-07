Общий объем инвестиций в строительство логопарка "Солнечный" в Омске оценивается в 20 млрд рублей, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

"Общий объем инвестиций в реализацию масштабного инвестиционного проекта по созданию логистического парка оценивается более чем 20 млрд рублей. На территории логопарка разместятся распределительные центры крупных компаний, торговых сетей и маркетплейсов", — написал Хоценко в своем телеграм-канале. Он добавил, что осуществить этот проект планируется до конца 2026 года.

Как сообщалось, изначально проект логопарка "Солнечный" емкостью 10,5 млрд рублей инвестиций предусматривал создание к 2025 году порядка 200 тыс. кв. метров складских помещений.

В свою очередь пресс-служба областного правительства сообщила, что масштабы производственной мощности логопарка в итоге будут больше, чем планировалось изначально. Реализация проекта проходит в несколько этапов, в настоящее время в логопарке построено два объекта.

"Первым сдан распределительный центр для нужд торговой сети "Пятерочка": в ноябре 2023 года он был официально запущен. Второй — многофункциональный распределительный центр для трех арендаторов — в настоящее время уже оснащается оборудованием. Общая площадь всех объектов первого этапа составит 250 тыс. кв.м, их строительство будет завершено в 2026 году", — сообщается в пресс-релизе.

Губернатор также сообщил, что в логопарке "Солнечный" планируется реализация еще одного проекта — строительство распределительного центра площадью 160 тыс. кв.м.

"Инвестор рассказал о планах и необходимой поддержке. Благодаря реализации масштабного инвестиционного проекта в регионе будет создано более 7 тыс. рабочих мест", — сообщил Хоценко.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Минэкономики, реализовать этот проект планируется также до конца 2026 года.

Как сообщалось, первый объект строящегося логопарка был сдан в ноябре прошлого года — X5 Retail Group ввела в эксплуатацию распределительный центр для магазинов "Пятерочка" площадью 30 тыс. кв.м. В рамках второй очереди планировалось создание распределительных центров для торговых сетей "Красное&Белое", "Яндекс", кондитеров с площадью 46 тыс. кв.м. Третьей очередью станет строительство распредцентра для торговой сети Ozon площадью 111,5 тыс. кв.м. Строительство второй и третьей очередей ведутся параллельно.