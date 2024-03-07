Из них в дальнейшем будут изготовлены ключевые элементы реакторной установки РИТМ-200Н.

Компания «АЭМ-Спецсталь» (машиностроительный дивизион Росатома) начала ковку ключевых заготовок для проекта атомной станции малой мощности (АСММ), которую Росатом строит в Якутии. В дальнейшем из них будут изготовлены обечайки, фланцы, кольца, днища и другие элементы новейшей реакторной установки РИТМ-200Н.

Ковка заготовок ведется на автоматизированном кузнечном комплексе, одном из крупнейших в Европе. Он способен получать заготовки любой конфигурации из слитков весом до 440 тонн. После прохождения всех производственных циклов, в том числе термической и механической обработки, заготовки будут отгружены на другие предприятия Росатома для дальнейшей сборки в готовые изделия.

Разливка первой стали для заготовок проекта наземной АСММ на «АЭМ-Спецсталь» началась в декабре 2023 года. На данный момент завод выступает флагманом производства металлургических заготовок для создания всех типов ядерных установок российского дизайна. В производстве находятся заготовки, из которых в дальнейшем будут изготовлены корпуса реакторов ВВЭР для 12 новых энергоблоков АЭС в Индии, Турции, Египте и других странах. Кроме того, предприятие производит заготовки для реакторных установок типа РИТМ-200, которые будут установлены на плавучих энергоблоках.

«Машиностроительные предприятия Росатома сегодня обеспечивают серийный выпуск реакторов большой и малой мощности для АЭС, строящихся в России и за рубежом, и ледокольного флота. С появлением запроса на развитие малой ядерной энергетики перед нами стоит задача поставить на поток производство реакторных установок для наземных атомных станций малой мощности. У нас для этого есть все возможности — современное оборудование и высококвалифицированный персонал. Результат обеспечит российской атомной продукции значимые конкурентные преимущества в цене и качестве, а также способствует увеличению доли атомной генерации в энергобалансе страны с текущих 20% до 25%», — отметил глава дивизиона Игорь Котов.

Госкорпорация «Росатом» подтверждает мировое лидерство в производстве современного реакторного оборудования за счет создания линейки серийных прорывных технологических решений и продуктов в России и за рубежом. В настоящее время на территории страны в активной стадии строительства находятся два блока Курской АЭС-2 с новейшими реакторами ВВЭР-ТОИ и энергоблок с инновационным «быстрым» реактором IV поколения БРЕСТ-ОД-300, сооружаются плавучие энергоблоки для электроснабжения проекта по добыче полезных ископаемых на Чукотке. Идет строительство двух новых блоков Ленинградской АЭС. В перспективе планируется сооружение двух энергоблоков Смоленской АЭС-2. Кроме того, ранее генеральный директор Росатома Алексей Лихачев сообщал, что Госкорпорация видит перспективы в развитии атомной генерации на Дальнем Востоке. Новые проекты призваны способствовать увеличению доли атомной генерации в энергобалансе страны до 25% к 2045 году.

Параллельно растет спрос на технологические решения для развития ядерной энергетики малой мощности. Атомная станция в Якутии на базе реакторной установки РИТМ-200Н мощностью 55 МВт выступает в качестве флагманского проекта Росатома в сегменте наземных АСММ. В ее основе лежит реакторная установка РИТМ-200Н, разработанная специалистами машиностроительного дивизиона на базе современной отечественной судовой реакторной установки РИТМ-200 для универсальных атомных ледоколов. Тепловая мощность РИТМ-200Н составляет 190 МВт, электрическая — 55 МВт. Срок службы — 60 лет. Реакторы серии РИТМ рассматриваются как одно из наиболее перспективных направлений развития мировой атомной энергетики малой мощности.

Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Российский топливно-энергетический комплекс продолжает реализацию новых проектов и плановое обновление мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Росатом, как единственная российская глобальная технологическая компания, и его предприятия принимают активное участие в этой работе.