На Балаковской АЭС состоялось совещание с участием руководителей блока по бизнес-развитию, департамента управления ИТ-проектами и интеграцией, Технического блока Росэнергоатома и руководства Балаковской АЭС, в рамках которого участникам продемонстрировали возможности информационной системы поддержки эксплуатации атомных станций «ТОРЭКС» и обсудили планы по дальнейшему развитию данной системы как продукта для внешних рынков.



«ТОРЭКС» - это масштабный цифровой проект Росэнергоатома, интегрированный с другими ИТ-ресурсами и охватывающий все ключевые технологические и бизнес-процессы, связанные с эксплуатацией АЭС. «ТОРЭКС» делает прозрачным процесс планирования и выполнения ремонтов, позволяет управлять потребностью в запасных частях, планировать затраты на ремонт, управлять ресурсами.



Напомним, что в октябре 2023 года система ТОРЭКС была введена в промышленную эксплуатацию на пяти пилотных атомных станциях России, включая Балаковскую АЭС. Сейчас в новой системе уже работает более 10 тысяч пользователей - практически весь эксплуатационный и ремонтный персонал, который ведет базу данных оборудования, занимается проведением обходов, контролем за состоянием оборудования и его ремонтом, ведет записи о дефектах и их устранении.



Сегодня «ТОРЭКС» позволяет осуществлять сбор данных об оборудовании, контролировать производство, оптимизировать производственные процессы, освободить работников от рутинных функций, сократить время на согласование ремонтной и оперативной документации, планировать затраты и управлять ресурсами.

«Данный проект является ключевым и самым масштабным проектом программы цифровизации Росэнергоатома. При создании системы использован опыт и лучшие практики всех АЭС в области процессов эксплуатации, управления ремонтами, ресурсами и документацией. И мы не стоим на месте, система, безусловно, будет развиваться. По результатам 5 месяцев промышленной эксплуатации и на основе обратной связи пользователей, мы сформировали план развития и улучшения, который позволит использовать возможности системы в полном объёме», - прокомментировал директор департамента управления ИТ-проектами и интеграцией АО «Концерн Росэнергоатом» Олег Шальнов.

Программное обеспечение, на котором реализована система ТОРЭКС, изначально предназначено для атомной отрасли и соответствует рекомендациям МАГАТЭ. Система разработана в соответствии с международными стандартами управления активами ISO с учётом опыта отечественных и зарубежных электроэнергетических предприятий.

«Опыт работы системы «ТОРЭКС» демонстрирует значительный потенциал применения данного ИТ-решения не только на атомных станциях Росэнергоатома, но и возможность тиражировать на другие объекты с учетом специфических требований заказчиков. Мы рассматриваем систему ТОРЭКС в качестве нового цифрового продукта, который планируем предлагать не только зарубежным АЭС, но и другим нашим партнерам для безусловного повышения уровня эффективной эксплуатации самых сложных производственных предприятий с учетом высочайших стандартов атомной отрасли», - отметил заместитель Генерального директора - директор по бизнес-развитию АО «Концерн Росэнергоатом» Никита Константинов.

Развитие российской экономики во многом связано с разработкой и внедрением отечественных цифровых решений. Так, российская промышленность к 2030 году почти полностью должна перейти на отечественное программное обеспечение (ПО) – во многих видах индустриального софта доля таких решений должна быть 90% и более. Российские IТ-продукты также играют большую роль в улучшении качества жизни россиян. В том числе, повышая комфорт взаимодействия граждан, бизнеса и государственных органов. Росатом - единственная российская глобальная технологическая компания и его предприятия принимают активное участие в этой работе.