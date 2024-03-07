27 февраля в ходе совещания экспертной группы по развитию промышленного сотрудничества в отрасли цветной металлургии в ЕАЭС заместитель председателя Алюминиевой Ассоциации А. Асатур рассказал о возможностях для инвестирования в алюминиевые технологические долины в Сибирском федеральном округе.

В числе преимуществ инвестирования в предприятия по глубокой переработке алюминия на территории Красноярской и Хакасской технологических долин А. Асатур отметил доступ к низкоуглеродному алюминию, что обеспечивает низкий углеродный след по всей дальнейшей производственной цепочке вплоть до конечного продукта.

С учетом выгодного географического положения инвестирование в долины позволяет участвовать в трансграничных производственных цепочках и развивать торговые и кооперационные связи в рамках единого рынка стран ЕАЭС.

Совещание, организованное Департаментом промышленной политики Евразийской экономической комиссии, собрало на одной площадке представителей профильных ведомств и деловых кругов России, Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии.

Повестка дня мероприятия охватывала широкий круг вопросов, включая освоение производства аналогов ввозимой из третьих стран продукции и налаживание производственной кооперации предприятий цветной металлургии стран ЕАЭС.