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На совещании ЕАЭС представлены Красноярская и Хакасская алюминиевые технологические долины

7 марта 2024, 11:45 214 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ИИС Металлоснабжение и сбыт
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: metalinfo.ru

Фото: metalinfo.ru

27 февраля в ходе совещания экспертной группы по развитию промышленного сотрудничества в отрасли цветной металлургии в ЕАЭС заместитель председателя Алюминиевой Ассоциации А. Асатур рассказал о возможностях для инвестирования в алюминиевые технологические долины в Сибирском федеральном округе.

В числе преимуществ инвестирования в предприятия по глубокой переработке алюминия на территории Красноярской и Хакасской технологических долин А. Асатур отметил доступ к низкоуглеродному алюминию, что обеспечивает низкий углеродный след по всей дальнейшей производственной цепочке вплоть до конечного продукта.

С учетом выгодного географического положения инвестирование в долины позволяет участвовать в трансграничных производственных цепочках и развивать торговые и кооперационные связи в рамках единого рынка стран ЕАЭС.

Совещание, организованное Департаментом промышленной политики Евразийской экономической комиссии, собрало на одной площадке представителей профильных ведомств и деловых кругов России, Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии.

Повестка дня мероприятия охватывала широкий круг вопросов, включая освоение производства аналогов ввозимой из третьих стран продукции и налаживание производственной кооперации предприятий цветной металлургии стран ЕАЭС.

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Метки: АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ, ЕАЭС
Отрасль: Металлургия 

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