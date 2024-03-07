Для проведения этих работ выполнено армирование фундамента здания реактора.

Армирование фундамента стальной арматурой позволяет создать своеобразный каркас и сделать фундамент предельно прочным. Для армирования фундамента площадью 2100 квадратных метров требуется около 2000 тонн арматуры диаметром от 16 до 40 мм. Общая длина всех металлоконструкций равна 295 километрам - это расстояние от Санкт-Петербурга до Пскова.

В работах задействованы 122 рабочих и специалистов, работы ведутся круглосуточно в две смены. В сутки строители армируют от 16 до 20 тонн металлоконструкций.

Армирование ведется участками. По мере готовности армокаркаса начнется бетонирование фундамента. Планируются, что эти работы стартуют до конца марта. Полностью фундамент будет готов в июне 2024 года.

«Возведение фундаментной плиты - один из важнейших этапов строительства. От качества проведения работ зависит прочность и долговечность здания, целостность строительных конструкций. Ключевой этап, как и все технологические этапы строительства энергоблоков Ленинградской АЭС, выполняется в соответствии с нормами безопасности, положениями законодательства Российской Федерации и современными требованиями к сооружению объектов атомной энергетики», - подчеркнул Евгений Милушкин, заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС Ленинградской АЭС-2.

Генеральным подрядчиком строительства энергоблоков № 7 и № 8 Ленинградской АЭС является АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2». Их ввод в эксплуатацию запланирован на 2030 и 2032 годы соответственно. Ежегодно каждый новый блок будет передавать в энергосистему страны почти 9 миллиардов киловатт*часов электроэнергии. За 50 лет проектной эксплуатации два энергоблока суммарно выработают более 850 миллиардов кВт*час электроэнергии. Это позволит не только гарантированно обеспечивать жителей региона светом и теплом, но и успешно продолжать реализацию крупных региональных инвестиционных проектов. Также новая очередь атомной станции гарантированно обеспечит работой почти две тысячи человек.

Основной социально-экономический эффект состоит в снижении рисков энергодефицита в регионе и поставки электроэнергии в объединенную энергосистему страны.

Эффективная работа топливно-энергетического комплекса имеет важнейшее значение для государства, гарантируя энергетическую безопасность и экономическую стабильность региона, а также благополучие его граждан, способствует реализации крупных региональных инвестиционных проектов. Ленинградская АЭС не только надежно вырабатывает электроэнергию, в объеме, установленном для нее государственным заданием, но и бесперебойно обеспечивает горячей водой и теплом более 65 тысяч жителей Соснового Бора, а также промышленные предприятия, культурные и медицинские учреждения, школы и детские сады.