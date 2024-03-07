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ВЭБ.РФ планирует профинансировать 8 проектов аэропортов на сумму 100 млрд рублей

7 марта 2024, 10:35 249 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: kartinkin.net

Фото: kartinkin.net

Госкорпорация ВЭБ.РФ намерена профинансировать 8 проектов строительства и модернизации аэропортных терминалов в России на общую сумму 100 млрд рублей, сообщил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в ходе бизнес-миссии ВЭБ.РФ и АСИ в Хабаровский край, где он посетил стройплощадку международного терминала аэропорта Хабаровск.

"Экспертиза и компетенции группы ВЭБ.РФ позволяют активно включиться в решение этой задачи. В нашем портфеле уже 10 построенных или модернизированных терминалов (три из них на Дальнем Востоке и в Арктике). В настоящее время идет финансирование терминалов в пяти дальневосточных городах. На рассмотрении [находятся] еще 8 проектов на общую сумму 100 млрд рублей, включая проекты на Дальнем Востоке", - сказал Шувалов.

В Хабаровске ведется строительство международного терминала аэропорта Хабаровск, проект стал вторым по развитию аэропортовой инфраструктуры в городе. Ранее было профинансировано строительство терминала для внутренних авиалиний.

В Хабаровском крае 7 марта проходит бизнес-миссия ВЭБ.РФ и Агентства стратегических инициатив (АСИ). В бизнес-миссии участвуют председатель ВЭБ.РФ Шувалов и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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Эта новость часть сюжета Арктика
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