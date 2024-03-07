ВЭБ.РФ рассматривает возможность участия в проекте создания дальневосточного автокластера в Хабаровске. Корпорация планирует предоставить льготное финансирование первого этапа в размере 2 млрд рублей, сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в ходе бизнес-миссии ВЭБ.РФ и АСИ в Хабаровский край.

"Создание дальневосточного автокластера - один из ключевых инвестиционных проектов, вошедших в стратегию развития города. Мы сегодня осмотрели образцы техники, которая будет производиться на этом заводе. Край получит новый бренд, который, я уверен, будет ассоциироваться с качеством и комфортом городской среды. Важно отметить, что проект будет реализован в сотрудничестве с китайскими партнерами. ВЭБ.РФ рассматривает возможность участия в проекте создания автокластера, планирует предоставить льготное финансирование первого этапа в размере 2 млрд рублей", - сказал Шувалов.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и делегация ВЭБ.РФ и АСИ осмотрели технику, которую будут собирать на базе нового автобусного завода на площадке "Ракитное" территории опережающего развития "Хабаровск". Делегации представили автобусы на газомоторном топливе и электробус.

Создание полного цикла производства автобусов на собственной базе в Хабаровском крае позволит поставлять на дальневосточный рынок до 1,4 тыс. единиц такой техники ежегодно при выходе проекта на полную мощность в 2037 году. Проект включен в мастер-план Хабаровска, который разработан при поддержке ВЭБ.РФ.

Проект реализуется в два этапа. Первый этап будет реализован в 2024-2025 годы. Он включает в себя строительство сборочного производства по выпуску городских автобусов под брендом Amurbus для дальневосточного рынка, а также создание туристической модели и ее локализация для рынка России. Второй этап рассчитан на 2025-2026 годы - планируется создание и производство актуальной компонентной базы, в том числе ведущих мостов и осей, а также высокоточных и мехатронных узлов.

Собирать в Хабаровске будут 9 и 12-метровые газомоторные городские автобусы. Новый транспорт будет оснащен современными кондиционерами, там будет низкий пол, все необходимые для комфорта пассажиров опции и устройства, обеспечивающие безопасность перевозок. Также проект предусматривает создание и сборку туристической модели автобуса. На последующих этапах предполагается производство электро- и водородного транспорта.

Создание автокластера

Дальневосточный автокластер - это платформа для развития инновационного машиностроения в России, где будет производиться автобусная техника широкого модельного ряда и комплектующие с уровнем локализации 75%. Ранее этот проект был презентован президенту Владимиру Путину в ходе его поездки в Хабаровский край.

"Наша главная компетенция - разработка и производство автобусов, поэтому они будут главным продуктом этого проекта. Но двери кластера открыты и для других производителей техники. Наш пример - наглядная демонстрация того, что на Дальнем Востоке можно и нужно вести бизнес, развивать машиностроение. Хабаровский край - территория с уникальным логистическим положением, место встречи технологий, идей и новых возможностей. Мы ждем в кластере производителей компонентов и готовы стабильно размещать у них крупные заказы. Благодарим Государственную корпорацию развития ВЭБ и руководство края за поддержку и сопровождение проекта", - подчеркнул генеральный директор группы компаний "Волгабас", генеральный директор ООО "Дальневосточный автокластер" Алексей Бакулин.

В Хабаровском крае 7 марта проходит бизнес-миссия ВЭБ.РФ и Агентства стратегических инициатив (АСИ). В бизнес-миссии участвуют председатель ВЭБ.РФ Шувалов и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.