В Астраханской области ищут подрядчика для продолжения строительства долгожданного Центра водных и гребных видов спорта в селе Яксатово, сообщает RosTender.info. Компании, желающие принять участие в конкурсе, могут подать заявки на участие до 25 марта. Их рассмотрят до 28 марта и объявят победителя.

Управление по капитальному строительству Астраханской области оценивает государственный контракт в 2,1 млрд рублей. Ожидается, что подрядные работы будут выполнены до конца октября 2026 года.

В Центре будут проходить соревнования и сборы на международном уровне по водным олимпийским видам спорта. В состав войдут эллинги для академических лодок, байдарок, каноэ, катеров и катамаранов судейская вышка, два жилых корпуса, а также спортивный комплекс, медико-восстановительный центр и гребной бассейн.

Строительство Центра в Яксатово началось в 2010 году, однако после потери финансирования в 2014 году работы приостановились.