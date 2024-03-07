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В Астраханской области объявлен тендер на достройку долгожданного Центра водного спорта

7 марта 2024, 16:14 391 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В Астраханской области ищут подрядчика для продолжения строительства долгожданного Центра водных и гребных видов спорта в селе Яксатово, сообщает RosTender.info. Компании, желающие принять участие в конкурсе, могут подать заявки на участие до 25 марта. Их рассмотрят до 28 марта и объявят победителя.

Управление по капитальному строительству Астраханской области оценивает государственный контракт в 2,1 млрд рублей. Ожидается, что подрядные работы будут выполнены до конца октября 2026 года.

В Центре будут проходить соревнования и сборы на международном уровне по водным олимпийским видам спорта. В состав войдут эллинги для академических лодок, байдарок, каноэ, катеров и катамаранов судейская вышка, два жилых корпуса, а также спортивный комплекс, медико-восстановительный центр и гребной бассейн.

Строительство Центра в Яксатово началось в 2010 году, однако после потери финансирования в 2014 году работы приостановились.

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Метки: РОСТЕНДЕР
Отрасль: Строительство 

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