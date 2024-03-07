В Нижнем Новгороде построят жилой комплекс за 20 миллиардов

Компания GloraX построит на берегу Гребного канала в Нижнем Новгороде жилой комплекс. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе девелопера, уточнив, что инвестиции в проект составят 20 млрд рублей.



Жилые дома общей площадью 177 тыс. кв. метров возведут на участке площадью 14 га. Проект будет реализован согласно концепции, предложенной архитектурным бюро «ГОРА». Начало строительства запланировано на 2024 год, полностью ввести комплекс в эксплуатацию планируется в 2029 году.



Согласно предложенной концепции, на территории вдоль Гребного канала планируется разноформатная жилая застройка. На первой линии построят пятиэтажные дома с коммерческими помещениями в стилобате, выходящими на променадную набережную. В левой части расположатся дома террасного типа высотой до 13 этажей, силуэты которых напоминают паруса. Часть домов имеет открытые террасы и балконы. Правая часть участка имеет более плотную застройку, однако с меньшей этажностью – здесь предусмотрены здания переменной этажности от пяти до 11 этажей с увеличением высотности по мере удаления от реки.



Кроме того, здесь предусмотрено строительство двух детских садов, школы, многофункционального спортивного центра с бассейном, игровыми залами и теннисным кортом. С учетом близости территории к реке и Гребному каналу, вдоль всей набережной разместятся несколько причалов и яхт-клуб. На первых этажах жилых домов предусмотрены коммерческие помещения под кафе, рестораны, а также предприятий сферы услуг.



Как и в других проектах девелопера, отличительной особенностью нового жилого комплекса станет прямой доступ к благоустроенной набережной, строительство которой возьмет на себя правительство Нижегородской области. Акцентным решением в оформлении набережной будет видовой мост, соединяющий территорию проекта с небольшим островом, расположенным неподалеку от берега. Согласно концепции, набережная будет иметь три уровня. Первый уровень, расположенный ближе к реке, предназначен для тихого времяпровождения, второй – для передвижения на самокатах и велосипедах. Третий уровень будет представлять собой общественную рекреационную зону, променад с выходящими на него торговыми помещениями, идущий вдоль набережной и объединяющий общественные пространства и площади. В центре будет расположена площадь с амфитеатром и сценой на воде.