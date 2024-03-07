В Ростовской области открыт завод морозильной техники

Старт работе нового завода по производству холодильно-морозильной техники дал сегодня, 6 марта, губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Открытие предприятия «Крафт Технолоджи» стало очередным шагом к снижению зависимости отечественной экономики от импортных поставок, подчеркнул губернатор. Все новые донские производства отвечают целям суверенного развития страны, которые определил глава государства.

Проект реализован в рамках соглашения, которое было подписано на Международной промышленной выставке «Иннопром-2022». В создание предприятия инвестировано около 1 млрд рублей, создано 150 рабочих мест. Ежегодно здесь будет выпускаться до 100 тысяч единиц морозильной техники, которую ранее производили за пределами Ростовской области.

Губернатор особо отметил важность возрождения промышленных компетенций в бывшем шахтерском городе.

- Я вспоминаю, совсем недавно, в 2022 году, мы подписали соглашение, где договорились о реализации этого проекта. Все получилось. Около 1 миллиарда вложений, сотня новых рабочих мест, а главное – перспектива. И известно, что здесь есть у менеджеров планы развивать производство, выпускать новую продукцию, которая точно будет востребована на территории нашего региона, других регионов страны. И это очень важно, потому что все это происходит на территории опережающего развития «Донецк», - сказал Василий Голубев.

Правительство Ростовской области неизменно поддерживает инвесторов. Как резидент территории опережающего развития (ТОР), новое предприятие сможет воспользоваться преференциями на федеральном, региональном и местном уровнях.

Как сообщил гендиректор компании «Крафт Технолоджи» Юрий Лебединский, сделан только первый шаг в производстве бытовой техники, у компании есть планы по дальнейшему развитию.

- Мы нацелены на развитие. Мы были торговой компанией, это первый опыт производства продукции. И надеюсь, что не последний. Будем развиваться дальше, развивать предприятия. Работы много. Надеюсь, сил хватит. Ну и в помощь -поддержка правительства, коллектива. Думаю, мы осуществим дальнейшие наши проекты.

Импортозамещающее производство бытовой техники в ТОР «Донецк» стало четвертым промышленным проектом, реализованным в этом году на Дону.

Напомним, в феврале начал работу завод комплектующих для сельхозмашин и коммунальной техники в Таганроге, а также завод по производству автоматических и механических трансмиссий, мостов и редукторов в Ростове. 5 марта в донской столице открылся новый тракторный завод.