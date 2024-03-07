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Василий Орлов: "Горнорудный комбинат "Кун-Манье" поспособствует развитию северных территорий региона"

7 марта 2024, 15:30 418 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Портал Правительства Амурской области
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: amurobl.ru

Фото: amurobl.ru

Развитие крупного медно-никелевого месторождения Кун-Манье обсудили на совещании при Губернаторе Амурской области Василии Орлове. Инвестором проекта выступает группа Highland Gold.

Как сообщил директор департамента государственной поддержки и взаимодействия с федеральными органами власти Highland Gold Михаил Денисов, компания планирует построить в регионе горно-обогатительный комбинат с планируемым сроком запуска в 2028 году.

Работы по реализации проекта инвестор уже начал в 2023 году, проведены комплекс геологоразведочных работ и технологические исследования, начаты работы по проектированию будущего ГОКа и полевые изыскания. В настоящее время ведется работа по обеспечению проекта новой инфраструктурой. Предусмотрено создание подъездной автомобильной дороги и строительство линий электропередач.

Также в 2024 году инвестор планирует провести доразведку месторождения и завершить технологические исследования.

Инвестиционный проект находится на сопровождении в Агентстве по привлечению инвестиций Амурской области.

«Добыча полезных ископаемых, которыми богаты недра Амурской области, – одно из самых перспективных направлений экономики. Горнорудный комбинат «Кун-Манье» поспособствует развитию северных территорий региона. Здесь будет создано более 1 700 новых рабочих мест. Необходимо продолжать сопровождать реализацию данного проекта в ручном режиме», - сказал Василий Орлов.

В планах - включить горнорудный комбинат «Кун-Манье» в ТОР «Амурская». 

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Метки: ГОК, ИНВЕСТПРОЕКТ, ТОР АМУРСКАЯ
Отрасль: Горнодобывающая промышленность Строительство Металлургия 

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