Развитие крупного медно-никелевого месторождения Кун-Манье обсудили на совещании при Губернаторе Амурской области Василии Орлове. Инвестором проекта выступает группа Highland Gold.



Как сообщил директор департамента государственной поддержки и взаимодействия с федеральными органами власти Highland Gold Михаил Денисов, компания планирует построить в регионе горно-обогатительный комбинат с планируемым сроком запуска в 2028 году.



Работы по реализации проекта инвестор уже начал в 2023 году, проведены комплекс геологоразведочных работ и технологические исследования, начаты работы по проектированию будущего ГОКа и полевые изыскания. В настоящее время ведется работа по обеспечению проекта новой инфраструктурой. Предусмотрено создание подъездной автомобильной дороги и строительство линий электропередач.



Также в 2024 году инвестор планирует провести доразведку месторождения и завершить технологические исследования.



Инвестиционный проект находится на сопровождении в Агентстве по привлечению инвестиций Амурской области.

«Добыча полезных ископаемых, которыми богаты недра Амурской области, – одно из самых перспективных направлений экономики. Горнорудный комбинат «Кун-Манье» поспособствует развитию северных территорий региона. Здесь будет создано более 1 700 новых рабочих мест. Необходимо продолжать сопровождать реализацию данного проекта в ручном режиме», - сказал Василий Орлов.

В планах - включить горнорудный комбинат «Кун-Манье» в ТОР «Амурская».