В Росавтодоре состоялась рабочая встреча руководителя ведомства Романа Новикова с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым. В ходе совещания стороны обсудили вопросы предстоящей ремонтной кампании на федеральной дорожной сети в регионе, а также реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Участие в мероприятии также приняли заместитель губернатора Владимирской области Сергей Волков и заместитель начальника Управления регионального развития и реализации национального проекта Росавтодора Константин Потанин.

Особое внимание Роман Новиков уделил трассе Р-132 «Золотое кольцо» в границах Владимирской области.

«В пиковые периоды по дороге проезжает порядка 15 тыс. автомобилей в сутки, поэтому наша основная цель – увеличение пропускной способности трассы за счет ее перевода в четырехполосное исполнение, а также обеспечение безопасности и комфорта для всех участников дорожного движения», – отметил руководитель Росавтодора.

В настоящее время продолжается капитальный ремонт с расширением проезжей части с двух до четырех полос движения на участке с 244-го по 278-й км от Владимира до Суздаля, включая обход города-музея. На всем протяжении планируется установить разделительное осевое барьерное ограждение, а на отдельных опасных отрезках – боковое, что позволит снизить риск ДТП с тяжкими последствиями. К концу 2023 года специалисты уже расширили 12 км трассы от Суздаля до села Павловское и запустили рабочее движение. При наступлении устойчивых положительных температур приступят к укладке верхнего слоя асфальта. На остальных участках идут работы по устройству дорожной одежды и прокладке водопропускных труб.

Также в рамках капремонта запланирован капитальный ремонт трех мостов через реки Каменка (км 249), Уловка (км 259) и Чендеревка (км 260). Капремонт на объекте ведется активными темпами и до конца июля текущего года (на полтора года раньше утвержденного срока) к 1000-летию жемчужины Золотого кольца – города Суздаля ‒ туристическое направление трассы будет соответствовать нормативным показателям и возросшему трафику.

Продолжаются ремонтные работы и на отрезке Р-132 «Золотое кольцо» в Гусь-Хрустальном районе. Начиная с 2021 года в нормативное состояние здесь уже приведено 83 км. Сейчас ремонт ведется на участках протяженностью 24 км. Планируется, что до конца 2025 года будут отремонтированы все 107 км трассы от деревни Захарово до границы с Рязанской областью. Кроме того, к нормативу приведут еще 10 км трассы Р-132 «Золотое кольцо» на въезде во Владимир.

Отдельно участники встречи обсудили ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга», на которую в предыдущие годы выпала серьезная нагрузка – по ней проходили маршруты доставки грузов на строящуюся автомагистраль М-12 «Восток». По словам губернатора Владимирской области, 141 км уже успели привести в нормативное состояние, но впереди у дорожников колоссальный объем работ – необходимо отремонтировать еще порядка 300 км.

В ближайшее время на обходе Владимира стартует плановый ремонт со 169-го по 185-й км, а также на отрезке км 309 – км 324 за городом Вязники. Контракты уже заключены.

Что касается реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», то в 2024 году во Владимирской области планируется привести в нормативное состояние 39 региональных и местных автодорог общей протяженностью 78,6 км, а также четыре мостовых перехода и путепровод.

Общее финансирование дорожных работ в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в 2024 году составляет порядка 2,5 млрд рублей, из них более 1,5 млрд – средства федерального бюджета.

Например, в текущем году запланировано выполнить ремонт трех участков региональной дороги Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский протяженностью около 20 км. Эта трасса имеет высокую социальную значимость как для жителей области, так и для туристов. Также в этому году завершат реконструкцию путепровода в городе Камешково.

В завершение встречи Александр Авдеев отметил слаженную работу Росавтодора и проектной команды субъекта РФ: