В список продукции входят электродвигатели, трансформаторы, аккумуляторные батареи, кабели и многое другое.

По итогам 2023 года столичные компании нарастили производство электрического оборудования более чем в два раза по сравнению с показателями 2022-го. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сегодня в городе расположено свыше 130 предприятий по разработке и производству электрического оборудования, которые обеспечивают рабочими местами более 17 тысяч человек. За 2023 год они увеличили объем производства на 106,8 процента в сравнении с аналогичным периодом 2022-го. Кроме того, предприятия этой сферы поставили заказчикам на 146,8 процента больше товаров, чем за 2022 год», — поделился Владимир Ефимов.

Столичные фабрики и заводы выпускают электродвигатели, трансформаторы, аккумуляторные батареи, кабели и многое другое.

«В частности, в городе произвели свыше 100 тысяч светящихся указателей и световых табло — это на 15,5 процента больше показателей 2022-го, а также около 800 тысяч люстр и осветительных подвесных устройств, что на 26 процентов превышает показатели позапрошлого года», — поделился Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Ранее Сергей Собянин на встрече с Владимиром Путиным сообщил, что рост обрабатывающей промышленности столицы за прошлый год составил, без учета нефтеперерабатывающей отрасли, 22,3 процента.

Москва — город с развитым производством. Здесь работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разнообразные товары и активно внедряют инновации.

По поручению Мэра Москвы в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы для отечественных промышленников и развитие производства. В Москве два предприятия, выпускающие кабельно-проводниковую продукцию, имеют статус промышленного комплекса — это заводы «Спецкабель» и «Москабельмет». Статус предоставляет доступ к налоговым льготам. Например, ставка налога на прибыль составляет 13,5 процента вместо 17, на недвижимое имущество — 50 процентов, на землю — 20 процентов от исчисленного, а ставка аренды земли — 0,3 процента от кадастровой стоимости участка.

Помимо этого, осенью 2023 года город подписал с инвестором офсетный контракт на поставку аккумуляторных батарей для электротранспорта. По нему компания принимает на себя инвестиционные обязательства, а город обязуется закупать продукцию предприятия в течение нескольких лет.

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