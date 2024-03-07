Спецвыпуск RusCable Insider #344
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Специалисты филиала «Россети Ленэнерго» «Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети» завершили работы по модернизации энергообъекта, обеспечивающего надежное электроснабжение жителей Всеволожского района Ленинградской области.
Энергетики заменили два силовых трансформатора на подстанции 35 кВ «Красная Звезда». На энергообъекте установлено новое оборудование отечественного производства мощностью 25 МВА.
«В результате проведенных работ повышена надежность электроснабжения 1,5 тысячи жителей района, социально значимых объектов, а также Невского керамического завода, производства продуктов питания и цеха по изготовлению запчастей», – отметил первый заместитель директора – главный инженер филиала «Россети Ленэнерго» – «Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети» Антон Шалашов.
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