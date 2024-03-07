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"Россети Московский регион" обеспечили мощностью многофункциональный жилой комплекс в Раменках

7 марта 2024, 11:30 239 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети Московский регион
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Специалисты «Россети Московский регион» осуществили технологическое присоединение к сетям многофункционального жилого комплекса в районе Раменки на западе столицы (1-й Сетуньский проезд, вл.6-10). Новый ЖК состоит из трех 41-этажных башен с подземным паркингом и зарядными устройствами для электромобилей, на его территории расположены площадки для детей разных возрастов, воркаут, терраса с зоной для пикников, дорожки для пешеходов и велосипедистов и многое другое.

Для подключения к сетям была построена трансформаторная подстанция (ТП) с трансформаторами мощностью по 2000 кВА каждый. В отличие от маслонаполненных, сухие трансформаторы, установленные в ТП, имеют меньшие габариты, пожаробезопасны и экологичны. Также ТП укомплектована системами релейной защиты и автоматики, телемеханики, каналами связи и передачи данных, автоматизированной системой учета электроэнергии. В рамках проекта проложены четыре кабельные линии 10 кВ общей протяженностью 2,4 км. Присоединенная мощность составляет почти 2 МВт.

Жилой комплекс обеспечен электроснабжением в соответствие со второй категорией надежности, и в случае технологического нарушения на одной кабельной линии, напряжение будет автоматически подано по резервной.

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Метки: РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, МОЭСК, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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