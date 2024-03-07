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"Россети Северный Кавказ" повысили надежность электроснабжения 93 тысяч жителей Кабардино-Балкарии

7 марта 2024, 17:15 405 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
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Фото: ПАО «Россети Северный Кавказ»

Фото: ПАО «Россети Северный Кавказ»

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» провели капитальный ремонт оборудования на пяти подстанциях в городе Нальчике, Урванском и Терском районах Кабардино-Балкарии.

Комплекс технических мероприятий позволил энергетикам повысить надежность электроснабжения почти 93 тысяч жителей республики и 155 социально значимых учреждений.

Специалисты заменили на подстанциях 110 кВ «Нарткала» и «ПТФ», 35 кВ «Терекская» 12 масляных выключателей на современные вакуумные. Вакуумные выключатели отечественного производства надежны, просты в ремонте, бесшумны, имеют длительный срок эксплуатации и требуют минимальных затрат на обслуживание. К числу очевидных преимуществ данных устройств – компактность, пожаробезопасность, отсутствие выбросов в атмосферу масла, которые могут нанести вред экологии. Кроме того, на подстанциях «Нарткала» и «Терекская» вместо устаревших электромеханических защит установлены современные микропроцессорные.

На подстанциях 110 кВ «Водозабор» и «Телемеханика-1» энергетики выполнили капитальный ремонт системы оперативного постоянного тока, заменили аккумуляторные батареи, находившиеся в эксплуатации с 1982 года.

Работы проведены в рамках Программы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта энергообъектов.

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Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, КАББАЛКЭНЕРГО, КБР
Отрасль: Электроэнергетика 

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