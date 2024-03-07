RusCable Insider #345
Легенда о "Герде", полимерный рост, музей кабельной отрасли и замена OLFLEX
Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» провели капитальный ремонт оборудования на пяти подстанциях в городе Нальчике, Урванском и Терском районах Кабардино-Балкарии.
Комплекс технических мероприятий позволил энергетикам повысить надежность электроснабжения почти 93 тысяч жителей республики и 155 социально значимых учреждений.
Специалисты заменили на подстанциях 110 кВ «Нарткала» и «ПТФ», 35 кВ «Терекская» 12 масляных выключателей на современные вакуумные. Вакуумные выключатели отечественного производства надежны, просты в ремонте, бесшумны, имеют длительный срок эксплуатации и требуют минимальных затрат на обслуживание. К числу очевидных преимуществ данных устройств – компактность, пожаробезопасность, отсутствие выбросов в атмосферу масла, которые могут нанести вред экологии. Кроме того, на подстанциях «Нарткала» и «Терекская» вместо устаревших электромеханических защит установлены современные микропроцессорные.
На подстанциях 110 кВ «Водозабор» и «Телемеханика-1» энергетики выполнили капитальный ремонт системы оперативного постоянного тока, заменили аккумуляторные батареи, находившиеся в эксплуатации с 1982 года.
Работы проведены в рамках Программы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта энергообъектов.
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