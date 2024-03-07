За 2023 год «Россети Ленэнерго» подключили к электрическим сетям компании 4 823 объекта малого и среднего предпринимательства: 3 804 объекта в Санкт-Петербурге и 1 019 объектов в Ленинградской области. Их общая присоединенная мощность превысила 108 МВт.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по заключенным договорам технологического присоединения. Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома: на «Портале-ТП.рф», через Личный кабинет клиента на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».

Напомним, в 2023 году в «Россети Ленэнерго» поступило более 965 тысяч обращений от потребителей из Санкт-Петербурга и Ленинградской области через единый контакт-центр, интернет-сервисы и электронную почту, а также в рамках личного приема.