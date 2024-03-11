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Энергетики "Белгородэнерго" подключили к сетям 24 жилых дома

11 марта 2024, 13:00 247 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Центр
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Фото: ПАО «Россети Центр»

Фото: ПАО «Россети Центр»

Строительство индивидуальных жилых домов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ведется в рамках программы по обеспечению доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области, — сообщает телеграм-канал «Информбюро» https://t.me/informationbureau/7378

В январе энергетики обеспечили электроснабжение еще 24 новостроек на улице Юбилейной в селе Беловское общей присоединенной мощностью 120 кВт. Каждый дом разделен на четыре квартиры с отдельным выходом и небольшим земельным участком.

Для подключения к электросетям сотрудники «Белгородэнерго» построили 0,4 км воздушных линий электропередачи, смонтировали индивидуальные приборы учета и обеспечили фактическую подачу электроэнергии. Совсем скоро новоселы получат ключи от своих квартир.

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Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР, БЕЛГОРОДЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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