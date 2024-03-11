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Энергетики филиала "Россети Урал"-"Пермэнерго" повышают надежность электроснабжения части Свердловского района и южных пригородов Перми

11 марта 2024, 13:30 230 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Урал

Специалисты Пермских городских электрических сетей филиала «Россети Урал»-«Пермэнерго» приступили к мероприятиям по повышению надежности работы оборудования подстанции 110/10 кВ «Бахаревка». Мероприятия будут проводится с февраля по июль 2024 года. В данный момент работы начаты в закрытой части подстанции и осуществляются без отключения потребителей. 

Энергетикам предстоит выполнить капитальный ремонт 12 масляных выключателей 10 кВ и 2 масляных выключателей 110 кВ. Также будут проведены капитальный ремонт 34 разъединителей 110 и 10 кВ и текущий ремонт 2 силовых трансформаторов. На данные мероприятия на подстанции «Бахаревка» будет направлено 1, 8 миллиона рублей.

Завершение данного ремонта позволит повысить надежность электроснабжения пермского микрорайона «Крохалева» с населением более 40 тысяч человек, а также большой части южных пригородов Перми.

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Метки: РОССЕТИ УРАЛ, ПЕРМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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