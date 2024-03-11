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Кабеленесущие системы МЕКА - на MiningWorld Russia 2024

11 марта 2024, 16:15 156 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: МЕКА
Авторы и источники / Правообладателям

МЕКА ждет вас на MiningWorld Russia: познакомьтесь с изделиями, которые помогут сократить затраты на проект.

С 23 по 25 апреля 2024 компания «МЕКА» примет участие в 28-й Международной выставке машин и оборудования для добычи, обогащения и транспортировки полезных ископаемых.

Приглашаем вас посетить стенд МЕКА №D3091, зал №4 Павильона №1, МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

На выставке компания представит:

«МЕКА» презентует надежные решения для монтажа кабельных систем. Кабеленесущие системы МЕКА позволяют значительно сократить время, необходимое для монтажа кабельной трассы, а также уменьшить расходы на материалы и трудозатраты. Каждый узел системы состоит всего из пяти элементов, делая процесс монтажа необычайно простым и быстрым.

Кабельные лестницы разработаны с учетом работы в экстремальных условиях и способны выдерживать температуры до -60°C. Это не только повышает их надежность в сложных климатических условиях, но и обеспечивает долговечность использования. Ключевым элементом конструкции является уникальная овальная боковая часть, благодаря которой лестницы обладают высокой прочностью и способны выдерживать нагрузку до 200 кг/пм.

Все эти особенности делают предложение МЕКА не просто продуктом, а комплексным решением для тех, кто ищет надежность, экономию и эффективность при работе с кабельными системами в горнодобывающей отрасли.

Специалисты с удовольствием проконсультируют вас и ответят на любые вопросы.

Используя промокод mwr24eKAAA, вы сможете бесплатно получить электронный билет на сайте организатора выставки. Без использования промокода посещение выставки платное.

Получите бесплатный билет на выставку MiningWorld Russia>>

Ждем Вас на нашем стенде № D3091 с 23 по 25 апреля 2024 года в МВЦ «Крокус Экспо»!

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Метки: МЕКА
Отрасль: Электротехника 
MEKA
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