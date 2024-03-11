Кабельный завод "ЦВЕТЛИТ" приглашает на выставку "Cabex-2024"

RusCable Insider #345
Легенда о "Герде", полимерный рост, музей кабельной отрасли и замена OLFLEX
Ровно семь дней остается до самого главного события кабельной отрасли – выставки «CABEX-2024».
Дорогие друзья, приглашаем Вас посетить стенд Кабельного завода «Цветлит» №С245 на выставке «Cabex-2024», которая будет проходить в Москве с 19 по 21 марта, ЦВК «Экспоцентр», павильон «Форум».
Будем рады встрече!
Уникальный промокод для бесплатного посещения выставки: ZVETLIT24
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