Выполненные работы в ходе ППР позволят энергоблоку с ВВЭР-440 работать еще безопаснее и надежнее.

7 марта 2024 года в 13:38 (мск) энергоблок № 4 Нововоронежской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион «Росатома») был включен в сеть после завершения планово-предупредительного ремонта (ППР*), а 9 марта в 16:20 (мск) - выведен на номинальный уровень мощности.

В ходе ППР был выполнен средний и текущий ремонты основного и вспомогательного оборудования энергоблока, а также осуществлена перегрузка топлива в реакторной установке.

Кроме того, атомщики завершили модернизационные работы по раскреплению оборудования в реакторном отделении. Для обеспечения надежности эксплуатации реактора специалисты заменили кабельные проводки и разъемы системы управления и защиты (СУЗ).

«Все запланированные работы для обеспечения в течение года стабильного рабочего состояния оборудования выполнены. Энергоблок подготовлен к энергоснабжению потребителей», - отметил главный инженер Нововоронежской АЭС Сергей Витковский.

Для своевременного выполнения ремонтных работ, помимо сотрудников Нововоронежской АЭС, были привлечены более 100 специалистов Нововоронежского филиала АО «Атомэнергоремонт».

В настоящее время энергоблоки № 4, 5, 6 и 7 работают в штатном режиме и несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков НВ АЭС нет.

Радиационный фон в районе расположения атомной станции соответствует значениям естественного природного фона на территории Воронежской области.

* Планово-предупредительный ремонт (ППР) - ежегодная плановая процедура, проводимая на всех российских АЭС для поддержания стабильного рабочего состояния оборудования и предупреждения его износа.

Нововоронежская АЭС имени В.А. Сидоренко (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») - первая АЭС с водо-водяными энергетическими реакторами. За 60 лет работы НВ АЭС на площадке построили и ввели в эксплуатацию семь энергоблоков с ВВЭР. Для Воронежской области НВ АЭС остается главным источником электроэнергии, снабжая электричеством более 20 крупных предприятий и 2,5 млн жителей региона. Энергоблок №4 Нововоронежской АЭС оснащен реактором ВВЭР-440. По его подобию создано 35 энергоблоков по всему миру. После двух уникальных модернизаций срок эксплуатации увеличился в два раза - с 30 до 60 лет. За 51 год он выработал 146,345 млрд кВт·ч, являясь к тому же основным поставщиком тепла и горячей воды для нужд Нововоронежа.

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе, атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.