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Обанкротившийся завод "Тантал" в Саратове выставили на торги за 1,3 млрд рублей

11 марта 2024, 13:15 251 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС

Производственный комплекс обанкротившегося завода электроприборов "Тантал" в Саратове выставили на продажу. Стартовая цена составила 1,3 млрд рублей, следует из опубликованных данных в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (Федресурсе).

"11 марта - начат прием заявок. <…> Начальная цена - 1 302 506 302 рублей", - говорится на портале.

Заявки на участие в торгах принимаются до 15 апреля. Открытый конкурс назначен на 17 апреля. В лот входит движимое и недвижимое имущество, в том числе нежилые здания, земельные участки, станки, силовые трансформаторы, транспорт. Отмечается, что покупатель должен будет обеспечить сохранение целевого назначения комплекса и имущества мобилизационного назначения должника.

Завод электроприборов "Тантал" был основан в 1949 году. Предприятие занималось производством электровакуумных приборов, систем и оборудования для аэрокосмической отрасли. В 2021 году Арбитражный суд Саратовской области признал "Тантал" банкротом. Власти региона сообщали, что на заводе сложилась сложная финансовая ситуация из-за отсутствия заказов. 

 
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Метки: ТОРГИ, БАНКРОТСТВО
Отрасль: Электротехника Транспорт 

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