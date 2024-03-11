Объединенная двигателестроительная корпорация создала высокопроизводительный вычислительный комплекс, предназначенный для проведения сложных инженерных расчетов. Суперкомпьютер, который способен выполнять 219 триллионов операций в секунду, будет задействован при создании цифровых двойников авиационных двигателей.

Работа выполнена разработчиком и интегратором ИТ-решений компанией «Адванс Инжиниринг».

Новый высокопроизводительный вычислительный комплекс значительно увеличивает вычислительные ресурсы ОДК, сокращая время выполнения расчетов, что, в свою очередь, позволяет повысить точность компьютерного моделирования, приблизившись по этому показателю к натурным испытаниям.

«Сегодня проектирование авиационных двигателей невозможно без применения высокопроизводительных вычислительных ресурсов. Технологии цифровых двойников должны в значительной степени повысить эффективность работы конструкторских подразделений, обеспечив создание новых изделий в сжатые сроки и с меньшими затратами. Реализация данного проекта – это очередной шаг в цифровой трансформации ОДК, который позволяет повысить доступность высокопроизводительных вычислительных ресурсов для предприятий корпорации», – подчеркнул директор по цифровой трансформации ОДК Вячеслав Христолюбов.

Сложность проводимых инженерных расчетов постоянно возрастает и требует применения высокопроизводительных вычислительных ресурсов в процессе выполнения конструкторских работ. Кроме того, актуален вопрос внедрения технологий виртуальных испытаний, в процессе которых часть натурных испытаний физических изделий может быть заменена вычислительным экспериментом.