Спецвыпуск RusCable Insider #344
Эталон испытаний. Почему испытательный центр ВНИИКП считается контрольной точкой проверки качества
Объединенная двигателестроительная корпорация создала высокопроизводительный вычислительный комплекс, предназначенный для проведения сложных инженерных расчетов. Суперкомпьютер, который способен выполнять 219 триллионов операций в секунду, будет задействован при создании цифровых двойников авиационных двигателей.
Работа выполнена разработчиком и интегратором ИТ-решений компанией «Адванс Инжиниринг».
Новый высокопроизводительный вычислительный комплекс значительно увеличивает вычислительные ресурсы ОДК, сокращая время выполнения расчетов, что, в свою очередь, позволяет повысить точность компьютерного моделирования, приблизившись по этому показателю к натурным испытаниям.
«Сегодня проектирование авиационных двигателей невозможно без применения высокопроизводительных вычислительных ресурсов. Технологии цифровых двойников должны в значительной степени повысить эффективность работы конструкторских подразделений, обеспечив создание новых изделий в сжатые сроки и с меньшими затратами. Реализация данного проекта – это очередной шаг в цифровой трансформации ОДК, который позволяет повысить доступность высокопроизводительных вычислительных ресурсов для предприятий корпорации», – подчеркнул директор по цифровой трансформации ОДК Вячеслав Христолюбов.
Сложность проводимых инженерных расчетов постоянно возрастает и требует применения высокопроизводительных вычислительных ресурсов в процессе выполнения конструкторских работ. Кроме того, актуален вопрос внедрения технологий виртуальных испытаний, в процессе которых часть натурных испытаний физических изделий может быть заменена вычислительным экспериментом.
«Многолетнее сотрудничество с предприятиями ОДК является для нас огромной честью. Мы участвуем в совместных с ОДК проектах по компьютерному моделированию, построению цифровых двойников элементов газотурбинной техники, запуску в эксплуатацию и оптимизации производительности вычислительных ресурсов. Мы предоставляем наши технические компетенции и собственные разработки предприятиям ОДК, которые повышают эффективность и сокращают сроки выполнения расчетных работ, позволяют эффективно управлять высокопроизводительными вычислительными ресурсами», – прокомментировал генеральный директор ООО «Адванс Инжиниринг» Дмитрий Мальцев.
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