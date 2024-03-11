УНКОМТЕХ на мероприятии "ДНИ АЛЮМИНИЯ"

28 и 29 февраля состоялось мероприятие - «Дни алюминия», которое прошло в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Международная выставка-форум ‘’Россия’’ представляет самые значимые достижения страны на единой площадке, которую может посетить любой желающий.

28 февраля в ходе пленарной нескольких тематических сессий прошло обсуждение: планов по развитию отрасли, текущих проблем, вывод новых высокотехнологичных продуктов из алюминия, новые экспортные ориентиры российских производителей алюминиевой продукции, развитие зеленых технологий и другие вопросы.

В начале пленарной сессии прозвучало приветственное слово зампреда Правительства РФ — министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

«Отечественные алюминиевые предприятия обеспечивают занятость более 600 тысяч человек с обширной географией присутствия промышленных производств, и активно создают условия для обеспечения технологической независимости России», — отмечено в его обращении.»

29 февраля было проведено общее годовое собрание членов Ассоциации «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия», где были представлены отчеты о работе Алюминиевой Ассоциации за 2023 год по основным направлениям: программа стандартизация алюминиевой промышленности, результаты международной деятельности, стимулирование потребления алюминия в различных секторах промышленности, специальные проекты по развитию рынка, пиар работе.

В ходе собрания участниками было принято решение о включении в состав Ассоциации 12 новых членов – «Профилегиб», ООО «Алюмсилл», АО «Софос», Уральская Алюминиевая Компания, ООО «Завод высотных конструкций», ООО «13 элемент», ООО «Просто Тент», ООО «Прайм Топ», ООО НПО «Новая Конструкция», ООО «Магнитогорская торгово-производственная компания», ООО «Савело-Групп+», ООО «Компания «Гравис». Таким образом, на сегодняшний день в состав Алюминиевой Ассоциации входят более 140 компаний и организаций, на долю которых приходится 80% отечественного рынка алюминиевой продукции высоких переделов*.

Компания УНКОМТЕХ является неотъемлемым членом Алюминиевой ассоциация с момента ее создания в 2015 году при участии Минпромторга России и ОК «Русал».