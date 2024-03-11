Спецвыпуск RusCable Insider #344
Эталон испытаний. Почему испытательный центр ВНИИКП считается контрольной точкой проверки качества
Представители компании УНКОМТЕХ приняли участие в ежегодном совещании главных метрологов нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий России и СНГ с участием специалистов научно-исследовательских и проектных институтов, фирм-производителей оборудования, инжиниринговых фирм.
Основной темой обсуждения стал вопрос - «Импортозамещение — текущие задачи, результаты и перспективы. Вопросы взаимодействия в нефтяной отрасли». Тема импортозамещения остается одной из самых актуальных для нефтяной отрасли в России уже несколько лет. Совещание, проходившее с 27 февраля по 1 марта в Подмосковье (Виноградово), собрало около 200 представителей предприятий нефтегазовой, кабельной, металлургической промышленностей, компаний химико-технологического и топливно-энергетического комплекса как из России, так и из Узбекистана.
В Рамках совещания, представителями компании ТД «Ункомтех» был представлен доклад на тему - «Импортозамещение в кабельно-проводниковой продукции для: передачи, измерения и управления системами автоматики. Сравнение и Аналоги», в котором были представлены решения компании УНКОМТЕХ по кабельно-проводниковой продукции, на смену продукции иностранных производителей.
В течение совещания представители компании посетили и изучили экспозицию компаний-участников, которая была организована в рамках мероприятия. Кроме того, представители УНКОМТЕХ активно взаимодействовали с ключевыми заказчиками, провели переговоры и обсудили планы на реализацию новых проектов.
Это мероприятие стало важной площадкой для обмена опытом и обсуждения стратегий развития в области технологической суверенности и импортозамещения в нефтяной отрасли.
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