В Москве за 9,7 млрд построят жилой дом в районе Котловка

В районе Котловка Москвы объявлен конкурс на строительство жилого дома по улице Дмитрия Ульянова в рамках реализации программы реновации жилищного фонда, сообщает RosTender.info.

Прием заявок на участие в конкурсе открыт до 27 марта. Объем выделенных средств на работы составит 9,7 млрд рублей.

Согласно контракту, подрядчику предстоит спроектировать дом с инженерными коммуникациями и благоустройством, построить объект и ввести его в эксплуатацию. На работы выделят 4 года и 2 месяца.

Новое здание появится по улице Дмитрия Ульянова, владение 42А. Количество этажей будет определено на этапе проектирования. Общая площадь квартир составит не менее 55 752 кв. м. На первом этаже будут нежилые помещения. Предусмотрен подземный паркинг.