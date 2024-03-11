Порядка 5,8 млрд рублей направят в 2024 году в Забайкальском крае на ремонт свыше 300 км региональных дорог по нацпроекту. Об этом написал губернатор Александр Осипов в своем телеграм-канале.

«Более 300 км региональных дорог отремонтируем по нацпроекту „Безопасные и качественные дороги“ в этом году. Подписан соответствующий документ. На обновление этих дорог выделено 5,8 млрд рублей. Работы развернут на 31 участке автодорог в 18 районах края», — написал Осипов.

В пресс-службе Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья пояснили, что обновление дорог позволит улучшить транспортную доступность к пунктам пропуска госграниц, а также обеспечит комфортный проезд к медицинским учреждениям и социально значимым объектам.

«Одним из самых протяженных объектов станет 25-километровый участок дороги Дарасун — Солнцево в Карымском районе. Еще 19 км дорожного покрытия обновят на трассе Новая Кука — Могзон — Хилок. Работы продолжатся и на самой протяженной автодороге в Забайкалье: Могойтуй — Сретенск — Олочи, которая проходит по территории семи районов. Здесь отремонтируют сразу три участка в трех районах края: Могойтуйском, Нерчинском и Газимуро-Заводском», — приводятся в сообщении пресс-службы слова замминистра Сергея Кривощекова.

Эта трасса обеспечивает связь между двумя федеральными дорогами: Чита — Забайкальск — госграница с КНР и Чита — Хабаровск, а также прямой выход на пункт пропуска с Китаем «Олочи».