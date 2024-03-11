На обходе Адлера начались буровые работы

Подготовительные работы к строительству одного из тоннелей обхода Адлера начаты в Краснодарском крае. Старт работ по строительству подпорной стены тоннеля в селе Высокое на месте будущей развязки с автодорогой А-149 Краснополянское шоссе дал председатель правления Госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.



На данный момент в работах у села Высокое задействованы три буровые установки. Еще две работают на месте будущей развязки с А-147 у поселка Кудепста, где будет соединение с тоннелем. Они задействованы в организации площадки для тоннелепроходческого механизированного комплекса (ТПМК) и подпорной стенки развязки. Общая протяженность тоннелей на обходе Адлера составит порядка 12 км. Планируется, что это будет два тоннеля протяженностью по 6 километров каждый, которые пройдут параллельно друг другу.



Госкомпания «Автодор» ведет и другие подготовительные работы, в том числе, обустройство площадки для завода по производству железобетонной обделки тоннеля, строительных городков, переустройство инженерных сетей в зоне проведения работ, организацию подъездных дорог.



Обход Адлера станет частью новой скоростной автомагистрали на черноморском побережье. Согласно предварительному проекту, она начнется с развязки с М-4 «Дон», распложённой между с. Горское и Джубга. Далее пойдет по побережью через сложные участки горной местности. На границе с рекой Сочи перейдет в существующую дорогу А-147. Далее от Кудепсты пойдет обход Адлера протяженностью порядка 10 км. Общая протяженность нового строительства – более 130 км.



Данная дорога является сверхсложным и единственным в мире проектом такого масштаба по сооружению тоннелей. Для их проходки применят уникальные ТПМК диаметром более 12 метров каждый. Строительство будет вестись в сложных стесненных условиях горной местности, с преобладанием горных расщелин, впадин, рек.



Как отметил Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, строительство трассы М-4 «Дон» - Сочи – новый значимый автодорожный проект.