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Правительство направит 1 млрд рублей на программу социальной газификации

11 марта 2024, 17:30 57 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: government.ru
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Правительство продолжает работу по реализации программы социальной газификации. В 2024 году на подключение домов льготников к газовым сетям из федерального бюджета дополнительно будет направлен 1 млрд рублей. Распоряжение об этом подписано. 

Средства получат 57 регионов. С их помощью участникам программы будет предоставлена субсидия на покупку оборудования и проведение работ по подключению домов к газовым сетям. Её размер составит не менее 100 тыс. рублей. 

«По поручению главы государства эту поддержку получают участники специальной военной операции и члены их семей, ветераны Великой Отечественной войны, многодетные родители и люди с невысокими доходами», – отметил Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами 11 марта

Председатель Правительства напомнил, что программа социальной газификации была запущена в 2021 году. С февраля 2023 года государство частично субсидирует льготным категориям граждан расходы по проведению газа по участку и подключению его к дому.

Всего за время реализации программы к газу было подключено более полумиллиона частных домов, что значительно улучшило качество жизни людей. 

Решить вопрос о выплате субсидий на подключение домов льготных категорий граждан к газораспределительным сетям Правительству поручил Президент. Глава государства сделал это по итогам пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя», прошедшего в октябре 2022 года. В декабре 2023 года в перечень льготников были включены участники специальной военной операции и члены их семей, инвалиды I группы, а также люди, ухаживающие за детьми-инвалидами. 

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Метки: РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ГАЗИФИКАЦИЯ, ГОСПОДДЕРЖКА
Отрасль: Нефтегазовая промышленность Строительство 

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