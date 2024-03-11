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"Россети Ленэнерго" обеспечили электроэнергией НИИ гигиены в Ленинградской области

11 марта 2024, 17:00 102 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Ленэнерго

Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили 600 кВт мощности научно-исследовательскому институту гигиены, профпатологии и экологии человека в Кузьмоловском городском поселении Всеволожского района Ленинградской области. Источник электроснабжения – подстанция 110 кВ «ГИПХ». Подача электроэнергии объекту осуществляется по сетям 6 кВ.

НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека изучает токсичность и опасность острых и хронических интоксикаций, профессиональных заболеваний, обусловленных химическим фактором. Кроме того, разрабатывает средства и методы диагностики, антидотной и патогенетической терапии, реабилитации пострадавших, занимается обоснованием мер химической безопасности и оценкой их эффективности.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома: на онлайн-ресурсе «Портал-ТП.рф», через Личный кабинет клиента на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».

 

 

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Метки: РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГОС, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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