Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили 600 кВт мощности научно-исследовательскому институту гигиены, профпатологии и экологии человека в Кузьмоловском городском поселении Всеволожского района Ленинградской области. Источник электроснабжения – подстанция 110 кВ «ГИПХ». Подача электроэнергии объекту осуществляется по сетям 6 кВ.

НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека изучает токсичность и опасность острых и хронических интоксикаций, профессиональных заболеваний, обусловленных химическим фактором. Кроме того, разрабатывает средства и методы диагностики, антидотной и патогенетической терапии, реабилитации пострадавших, занимается обоснованием мер химической безопасности и оценкой их эффективности.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома: на онлайн-ресурсе «Портал-ТП.рф», через Личный кабинет клиента на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».