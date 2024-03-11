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"Россети" модернизировали автоматику на шести ключевых центрах питания Кузбасса

11 марта 2024, 13:45 230 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети
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Фото: ПАО «Россети»

Фото: ПАО «Россети»

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Сибири установил современные устройства противоаварийной автоматики на подстанциях 500 кВ «Новокузнецкая» и «Юрга», 220 кВ «Кемеровская», «Заискитимская», «Краснополянская» и «Крохалевская». Модернизация повысила стабильность энергосистемы Кемеровской области, надежность электроснабжения бытовых и промышленных потребителей. Стоимость работ составила 88 млн рублей.

Установленное оборудование контролирует работу 17 линий электропередачи 220 кВ и 110 кВ, обеспечивающих перетоки электроэнергии в регионе. Новая противоаварийная автоматика предназначена для ликвидации асинхронного режима. При выявлении подобных нарушений она отключает отдельные ЛЭП, что позволяет сохранить устойчивую работу энергосистемы в целом.

Микропроцессорные устройства противоаварийной автоматики произведены в России. По сравнению с использовавшимися ранее электромеханическими аналогами цифровые комплексы отличаются повышенной надежностью, функциональностью и быстродействием.
Суммарная мощность модернизированных подстанций превышает 3,3 ГВА. Это ключевые центры питания Кемерова, Новокузнецка, Березовского, Ленинска-Кузнецкого и Юрги, где живет в общей сложности более 1,3 млн человек, расположены крупные металлургические и угледобывающие предприятия. 

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Метки: РОССЕТИ, МЭС СИБИРИ
Отрасль: Электроэнергетика 
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