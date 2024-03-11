В рамках реализации ремонтной программы в 2024 году Краснодарский филиал компании «Россети Кубань» планирует выполнить техническое облуживание и модернизацию 41 высоковольтной подстанции и 66 трансформаторных пунктов. Работы проведут на объектах электросетевого хозяйства в Краснодаре и пяти прилегающих к нему районах Краснодарского края и Республики Адыгея.

К сезону пиковых нагрузок энергетики подготовят важные питающие центры, среди которых подстанции «Южная», «Военгородок», «Северная» в Краснодаре, а также «Старомышастовская», «Агроном-1», «Агроном-2» в Динском районе.

В сельских округах города Горячий Ключ запланирован ремонт и техническое обслуживание ключевых центров питания «Саратовская» и «Мартанская». В Северском районе отремонтируют основное и вспомогательное оборудование подстанций «Смоленская», «Афипская», «Ильская».

В Теучежском и Тахтамукайском районах Республики Адыгея повысят надежность таких крупных центров питания, как подстанции «Понежукай», «Шевченко», «Адыгейская», «Керамзитовый завод».

Кроме того, в течение года на воздушных линиях электропередачи (ЛЭП) энергетики заменят 170 км провода. Для исключения риска технологических нарушений из-за падения веток и деревьев на провода ЛЭП специалисты расчистят от древесно-кустарниковой растительности 110 га охранной зоны линий электропередачи.

Краснодарские электрические сети обеспечивают электроэнергией потребителей сельских округов города Краснодара и шести прилегающих районов Краснодарского края и Республики Адыгея. В зону ответственности филиала входят пригород Краснодара, Динской, Северский, МО город Горячий Ключ Краснодарского края, а также город Адыгейск, Теучежский и Тахтамукайский районы Республики Адыгея с общей численностью населения более 1,5 млн человек. В зоне ответственности филиала – 88 подстанций 35-110 кВ и более 2 150 трансформаторных подстанций. Общая установленная мощность – 5 590 МВА.