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  • В НИУ "МЭИ" присвоили звание "Почетный профессор МЭИ" президенту Союза китайских предпринимателей в России

В НИУ "МЭИ" присвоили звание "Почетный профессор МЭИ" президенту Союза китайских предпринимателей в России

11 марта 2024, 15:00 190 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: НИУ МЭИ
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: НИУ «МЭИ»

Фото: НИУ «МЭИ»

11 марта 2024 года в НИУ «МЭИ» прошла торжественная церемония присвоения почетного звания «Почетный профессор МЭИ» выпускнику МЭИ, президенту Союза китайских предпринимателей в России, г-ну Чжоу Лицюнь за вклад в развитие сотрудничества НИУ «МЭИ» с научными организациями Китая в области науки и образования.

Торжественную церемонию провёл ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев. Он вручил г-ну Чжоу Лицюнь знаки отличия — мантию и диплом Почётного профессора МЭИ, обеспечивающие права, почести и привилегии, установленные Уставом и традициями университета. В мероприятии также приняли участие проректоры и директора институтов, сотрудники и преподаватели университета.

«Присвоение г-ну Чжоу Лицюнь звания «Почётный профессор МЭИ» будет способствовать укреплению российско-китайских отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия», − рассказал ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Г-н Чжоу Лицюнь обучался в НИУ «МЭИ» с 1989 по 1993 гг. на кафедре электромеханики. В настоящий момент Чжоу Лицюнь является генеральным директором международной инвестиционной компании China Chengtong International Investment, российское отделение которой расположено на территории Бизнес-парка «ГРИНВУД», а также председателем НКО «Союз китайских предпринимателей в России» и президентом МТВК «Гринвуд». ​

 

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Метки: НИУ МЭИ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КИТАЙ
Отрасль: Электроэнергетика 

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