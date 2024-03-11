Этот участок протяженностью 140 км войдет в состав продолжения трассы М-12 «Восток» до Екатеринбурга. Строители уже произвели выемку более 17 млн кубометров грунта из запланированных 19,8 млн кубометров, а также выполнили устройство насыпи общим объемом более 12,6 млн кубометров.



Ведутся работы на всех 56 искусственных сооружениях – мостах и путепроводах. Главное сооружение первого этапа – десятипролетный мост через реку Белая протяженностью свыше 813 метров. Сейчас мостовики занимаются устройством ростверков, ригелей, корневых блоков, армированием пролетного строения. Также идет сборка вспомогательных сооружений и устройств для монтажа пролетного строения.



Параллельно идут работы по устройству водопропускных труб, переустройству инженерных коммуникаций, строительству ливневой канализации, опор освещения. Всего на объекте задействовано более 5 тысяч человек и свыше 1,5 тысяч единиц техники.



Участок трассы Дюртюли – Ачит в Башкирии – это один из трех этапов масштабного строительства продолжения М-12 «Восток» до Екатеринбурга. Общая протяженность дороги от города Дюртюли до поселка Ачит составит 275 км, она пройдет по территории трех регионов – Республики Башкортостан, Пермского края и Свердловской области.



Новая трасса позволит повысить безопасность движения, выведет грузовой трафик за пределы населенных пунктов, сократит время в пути и обеспечит скоростную связь крупнейших региональных центров. Кроме того, будут созданы новые рабочие места, повысится инвестиционная привлекательность регионов в зоне притяжения трассы, будет дан импульс развитию туризма.



Параллельно со строительством дороги ведется работа по созданию придорожной инфраструктуры. На новой трассе будет 10 современных многофункциональных зон, где автомобилисты смогут не только заправиться, но и отдохнуть, перекусить и купить товары первой необходимости.



Движение по М-12 «Восток» от Москвы до Казани было открыто в декабре 2023 года. Дорога построена в рамках нацпроекта «Модернизация транспортной инфраструктуры». Запустить движение по всей М-12 от города Дюртюли до поселка Ачит планируется в конце 2024 года.