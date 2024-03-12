Международный аэропорт "Краснодар" (входит в группу "Аэродинамика"), Минэкономразвития России и администрация Краснодарского края подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) в рамках проекта строительства нового аэровокзального комплекса и объектов аэропортовой инфраструктуры.

Согласно сообщению Минэкономразвития РФ, объем инвестиций в рамках СЗПК составит 27 млрд рублей, при этом общая стоимость проекта превысит 50 млрд рублей.

"Это уже третье соглашение о защите и поощрении капиталовложений, заключенное с российскими аэропортами. Ранее механизм СЗПК помог запустить новые аэровокзальные комплексы в Новосибирске и Геленджике. Соглашение с Краснодаром стало 67 подписанным СЗПК. По портфелю механизма проинвестировано порядка 1,3 трлн рублей, создано более 19 тыс. рабочих мест", — приводятся в сообщении слова заместителя министра экономического развития РФ Мурата Керефова.

Аэропорт Краснодара включен в стратегию социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года как ключевой элемент Южного экспортно-импортного хаба.

Как сообщил гендиректор "Аэродинамики" Алексей Старостин, процитированный в пресс-релизе, пропускная способность нового аэровокзального комплекса вырастет до 10 млн пассажиров в год, строительные работы уже ведутся. После реализации проекта в 2026 году, аэропорт Краснодара сможет стать крупнейшим трансферным хабом Азово-Черноморского кластера.

Руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Василий Воробьев отметил, что реализация проекта позволит расширить маршрутную сеть аэропорта, что положительно скажется на туристической привлекательности региона в условиях развития внутреннего туризма.

Как сообщалось, площадь трехэтажного аэровокзального комплекса составит 83 тыс. кв.м. Под проект была учреждена новая компания — ООО "Аэротерминал". Здание действующего аэропорта будет перепрофилировано в торгово-развлекательный или конгрессно-выставочный центр. Инвестиции в проект ранее оценивались в 20 млрд рублей.

Положительное заключение Главгосэкспертизы на данный проект было получено в апреле 2022 года.

За счет средств федерального бюджета планируется строительство нового перрона площадью 240 тыс. кв. м, который позволит одновременно обслуживать 21 воздушное судно (сейчас — 12), а также рулежных дорожек. Кроме того, администрация Краснодарского края взяла на себя обязательства по строительству дорожной инфраструктуры.

Аэропорт Краснодара вместе с аэропортами Анапы и Сочи входит в группу "Аэродинамика". С февраля 2022 года аэропорт Краснодара закрыт для обслуживания рейсов из соображений безопасности. До введения ограничений он принимал рейсы "Аэрофлота", "Победы", "России", S7, "ЮТэйр","Якутии", "Азимута" и других. По итогам 2021 года пассажиропоток аэропорта Краснодара достиг рекордных 5 млн пассажиров (рост относительно 2020 года в 1,6 раза, "доковидного" 2019 года — на 7,7%).

В настоящее время единственным работающим аэропортом в крае является аэропорт Сочи.