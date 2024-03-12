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Энергетики филиала "Россети Урал"-"Пермэнерго" повышают надежность электроснабжения важной части Свердловского района Перми

12 марта 2024, 14:15 292 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Урал

Специалисты Пермских городских электрических сетей филиала «Россети Урал»-«Пермэнерго» продолжают проводить  мероприятия по обновлению оборудования  подстанции 110/10 кВ «Краснова».  

Уже завершены  работы по замене двух силовых трансформаторов мощностью 10 МВА каждый на новые силовые трансформаторы отечественного производства мощностью 16 МВА каждый.  Также проведены мероприятия  по замене двух масляных выключателей 10  кВ на вакуумные. Энергетики установили  новые  шкафы защит силовых трансформаторов и обустроили новые маслосборные устройства.
Всего на данные мероприятия было  направлено более 100 миллионов рублей.

Подстанция 110/10 кВ  «Краснова» питает ряд  предприятий Свердловского района, в том числе -   «Пермские моторы»,  а также  несколько важных социальных объектов,  например, Центр гемодиализа. Кроме того, подстанция обеспечивает электроснабжение  многочисленных жилых массивов, в том числе – строящихся.   Например, масштабный проект  «Красное   яблоко».  Новый жилой район «Красное яблоко» возводится в кварталах между улицами Куйбышева, Яблочкова и Солдатова, в 15 минутах езды  от  центра города. Он включает в себя более 38 многоэтажных  жилых зданий, общей жилой площадью более 300 тысяч квадратных метров.  

 

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Метки: РОССЕТИ УРАЛ, ПЕРМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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