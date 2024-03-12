Сегодня, 12 марта, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил с рабочим визитом научно-производственное предприятие «ТИК». Компания из столицы Прикамья специализируется на разработке и производстве приборов и систем мониторинга, диагностики и противоаварийной защиты промышленного оборудования для нефтяной, газовой, химической, металлообрабатывающей и других отраслей промышленности.



В ходе выезда Дмитрий Махонин осмотрел новую площадку предприятия, на которой расположены научно-исследовательский институт и основное производство. На ней изготавливаются современные приборы, которые не уступают передовым зарубежным аналогам, в том числе системы вибродиагностики, датчики вибрации, контроллеры, виброметры и другие.

Руководство НПП «ТИК» рассказало губернатору Пермского края, что выручка предприятия за 2023 год составила 1,5 млрд руб., показав прирост по сравнению с 2022 годом в более чем 55%. За прошлый год было создано 10 высокопроизводительных рабочих мест. Ежегодно в эксплуатацию на производстве вводятся 3-4 новых станка с ЧПУ.



В связи с высокой востребованностью разработок пермских промышленников в ближайшие два года «ТИК» планирует удвоить объемы производства. Для этого сейчас идет освоение еще одного корпуса, в рамках реализации инвестпроекта будет создано 15 новых высокопроизводительных рабочих мест.



Отдельно в ходе визита был рассмотрен вопрос о кадровой обеспеченности компании. В частности, со стороны краевого правительства предприятию было предложено активнее заключать целевые договоры на обучение, расширять возможности для прохождения практики студентами, а также приглашать для трудоустройства выпускников муниципальных учреждений среднего профессионального образования.

По итогам визита Дмитрий Махонин высоко оценил реализуемые компанией «ТИК» проекты, а также результат обустройства производственной площадки под нужды предприятия. Он отметил, что благодаря подобным промышленным предприятиям обеспечивается технологический суверенитет страны. Например, компания «ТИК» практически полностью заняла нишу датчиков, которые замеряют процессы вибрации на промобъектах. Задача краевых властей – поддерживать такие трудоемкие и экологически чистые производства.

«В планах у руководства компании – в два раза увеличить выпуск продукции и расширить производство. Компания охотно пользуется господдержкой. Это и продвижение продукции на промышленных выставках и форумах в составе делегации Пермского края, и участие в региональной программе промышленной кооперации. Предприятие также вступило в нацпроект «Производительность труда», инициированный президентом России Владимиром Путиным. Благодаря участию в нем «ТИК» повысил эффективность почти на 40%. Отмечу, что за последние три года наблюдается ежегодный рост годовой выручки предприятия. Это влечет за собой увеличение налоговых поступлений в бюджет регион», – подчеркнул губернатор.

Глава региона отметил, что при росте и расширении промышленного производства у предприятий будет увеличиваться предполагаемая прибыль. За этим, в том числе, следует рост налоговых отчислений в краевой бюджет, возможность сохранять поставленные соцобязательства перед населением и не снижать темпы возведения социально значимых объектов в Прикамье.

Научно-производственное предприятие «ТИК» основано в 1991 году. НПП специализируется на разработке и производстве приборов и систем мониторинга, диагностики и противоаварийной защиты промышленного оборудования по параметрам вибрации. Основными потребителями продукции являются такие крупные холдинги как «Транснефть», «ЛУКОЙЛ», «Газпром», «Роснефть», «Сибур» и другие. Разработки НПП «ТИК» также экспортируются в Китай, Казахстан, Беларусь и Узбекистан. На предприятии сейчас работает 250 человек.