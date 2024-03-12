12 марта 2024 года в Будапеште прошла встреча генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачёва с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

По итогам переговоров Алексей Лихачев и Петер Сийярто отметили, что работы по сооружению новых энергоблоков АЭС «Пакш» ведутся высокими темпами. В прошлом году с опережением графика был разработан котлован на глубину пять метров, до уровня грунтовых вод. Завершено сооружение противофильтрационной защиты – специальной подземной бетонной стены вокруг котлована длиной 2700 метров, которая защитит рабочий котлован от проникновения грунтовых вод и позволит обеспечить безопасную работу действующих энергоблоков в процессе строительства новых. Сейчас активно идет укрепление грунта и летом 2024 года запланировано начало разработки котлована до проектных отметок – до глубины 30 метров. После этого начнутся работы по бетонной подготовке армированию для будущей фундаментной плиты.