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12 марта 2024 года в Будапеште прошла встреча генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачёва с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.
По итогам переговоров Алексей Лихачев и Петер Сийярто отметили, что работы по сооружению новых энергоблоков АЭС «Пакш» ведутся высокими темпами. В прошлом году с опережением графика был разработан котлован на глубину пять метров, до уровня грунтовых вод. Завершено сооружение противофильтрационной защиты – специальной подземной бетонной стены вокруг котлована длиной 2700 метров, которая защитит рабочий котлован от проникновения грунтовых вод и позволит обеспечить безопасную работу действующих энергоблоков в процессе строительства новых. Сейчас активно идет укрепление грунта и летом 2024 года запланировано начало разработки котлована до проектных отметок – до глубины 30 метров. После этого начнутся работы по бетонной подготовке армированию для будущей фундаментной плиты.
«Набранный темп позволяет нам рассчитывать на то, что все подготовительные работы на площадке будут завершены до конца этого года, это обеспечит возможность перейти непосредственно к заливке первого бетона. Поэтому считаю, что этот год станет особо значимым для всего проекта. Важно и то, что мы заметно продвинулись в части оптимизации и актуализации EPC-контракта, работая совместно с венгерской стороной», - сказал генеральный директор Росатома Алексей Лихачёв.
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