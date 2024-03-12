Объем инвестиций в экономику Красноярского края в 2023 году превысил 926 миллиардов рублей: эта сумма стала рекордной в новейшей истории региона. По итогам 2023 года Красноярский край находится на 6 месте среди регионов РФ и 1 месте среди регионов Сибирского федерального округа по показателю объема инвестиций в основной капитал.

По сравнению с 2022 годом капитальные вложения в регионе увеличились на 23% в номинальных ценах. Наиболее масштабные суммы направлены в металлургию – 191 миллиард, добычу углеводородов – 138 миллиардов и в логистику – 78 миллиардов.

Наибольшее увеличение инвестиционной активности организаций края (без субъектов малого предпринимательства) наблюдалось в научной и технической деятельности и в металлургическом производстве. В металлургии прирост обусловлен увеличением капитальных затрат в сфере производства драгоценных металлов и меди. Увеличились инвестиции в операции с недвижимым имуществом и в сфере добычи нефти и природного газа.

«В Красноярском крае продолжается рост объема инвестиций в основной капитал. Высокий уровень инвестиционной активности в регионе обусловлен реализацией крупных проектов в области нефтедобычи, металлургического производства, в том числе включенных в КИП «Енисейская Сибирь». Рост объема инвестиций показывает, что предприятия не намерены снижать вложения в развитие производств, а наоборот, готовы наращивать инвестиционную активность. С учетом того, что значительная часть проектов из портфеля КИП «Енисейская Сибирь» завершит свою реализацию к 2028 году, мы можем рассчитывать на положительную динамику этого показателя и в будущем. Это позволит создать в крае условия для стабильного экономического роста, что приведет к повышению уровня и качества жизни жителей региона», – отметил генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко.

Напомним, в Красноярском крае специализированной организацией по привлечению инвестиций и работе с инвесторами определена Корпорация развития Енисейской Сибири. На территории региона Корпорация осуществляет сопровождение 213 инвестиционных проектов на общую сумму 2,89 трлн рублей. Из них в комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь» включены 27 инициатив крупных компаний с общим объемом вложений 2,4 трлн рублей.