На стройплощадке нового аэровокзального комплекса Международного аэропорта Благовещенска специалисты приступили к монтажу колонн, стен и лифтовых шахт будущего пассажирского терминала. Полностью завершены работы по устройству фундаментов здания, смонтировано более 2 000 буронабивных 11 метровых свай и более 4 тысяч кубометров железобетонных ростверков. В марте планируется начать заливку плиты перекрытия и к концу апреля обеспечить готовность каркаса первого блока здания для начала поэтапного монтажа металлоконструкций фасада и кровли. Ежедневно на площадке работают более 160 человек.

Александр Карпов, исполнительный директор Международного аэропорта Благовещенск им. Н.Н. Муравьева-Амурского:

«Комплексная реконструкция инфраструктуры в аэропорту Благовещенска сейчас в самом разгаре. По концессии активно ведется строительство нового аэровокзала и грузового терминала. В эти объекты, а также в сопутствующую инфраструктуру, инвестор – компания «АБС Благовещенск» - планирует вложить более 13 миллиардов рублей. За счет федеральных средств ведутся работы по аэродромной инфраструктуре. В конце декабря, под чутким руководством Правительства области совместно с Заказчиком по объектам аэродромной инфраструктуры - Ространсмодернизацией, мы ввели в эксплуатацию новую взлетно-посадочную полосу. За два с половиной месяца она уже обслужила более 150 000 пассажиров. На старой ВПП мы оборудовали дополнительное место стоянки для обслуживания широкофюзеляжных самолетов. В ближайшее время также будет введен в строй и новый перрон, оборудованный тремя стоянками для воздушных судов и местом для обработки ВС противообледенительной жидкостью.»

Кроме того, продолжается строительство новой рулежной дорожки. В здании будущей аварийно-спасательной станции ведутся штукатурные работы, идет монтаж канализации, системы отопления, фасада. Новый аэровокзальный комплекс будет в 3,5 раза больше действующего. Общая площадь - более 25 тыс. кв. м. Пропускная способность не менее 600 пассажиров в час на внутренних воздушных линиях и 400 пассажиров в час – на международных. Терминал будет оснащен 2 галереями, к каждой из которых будут примыкать по 2 телетрапа, а также комфортными бизнес-залами.

Светлана Попова, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области:

«Сегодня мы видим активную фазу строительства инфраструктуры международного аэропорта. Параллельно стройке, правительство Амурской области ведет работу с федеральным Минтрансом по привлечению федерального финансирования на оснащение международного воздушного пункта пропуска технологическим оборудованием для работы контрольных органов при обслуживании граждан и грузов, пересекающих государственную границу.»

Всего для строительства здания терминала потребуется порядка 15,5 тыс. кубометров бетона, 1,5 тыс. тонн металлоконструкций и около 7 тыс. кв. метров светопрозрачных фасадных конструкций. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию запланированы на 2025 год.