Площадка находится недалеко от пересечения Аминьевского и Можайского шоссе, рядом со станцией метро «Давыдково».

Реализацией проекта комплексного развития территории (КРТ) на западе столицы займется назначенный городом оператор. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Для реорганизации неэффективно используемой территории площадью 1,49 гектара в районе Фили-Давыдково город назначил оператора — Московский фонд реновации жилой застройки. В течение пяти лет здесь появится жилой микрорайон для участников программы реновации. Вложения в редевелопмент участка оцениваются более чем в 13,4 миллиарда рублей», — рассказал Владимир Ефимов.

Московский фонд реновации является подведомственным учреждением столичного Департамента строительства.

Территория расположена по адресу: улица Кременчугская, владение 19. Площадка находится недалеко от пересечения Аминьевского и Можайского шоссе, рядом со станцией метро «Давыдково».

«На участке планируют построить около 53,5 тысячи квадратных метров жилья по программе реновации. Кроме того, здесь проведут благоустройство и озеленение, организуют парковочное пространство, спортивные, детские площадки и зоны отдыха. В результате будет создано около 70 рабочих мест», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что принято решение о комплексном развитии территорий в районах Тимирязевский и Фили-Давыдково, в которых возведут жилье для участников программы реновации. В результате реализации проектов будет создано около 130 рабочих мест.

По словам Юлианы Княжевской, председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы, в новостройки, которые появятся на участке Кременчугской улицы, смогут переехать более 1,2 тысячи человек. Вместе с возведением качественного жилья город заботится об остальной необходимой для повседневной жизни инфраструктуре.

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируется комфортное жилье, дороги, вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тысячи гектаров. Проработка проектов ведется по поручению Сергея Собянина.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза: с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.

Программа реновации жилищного фонда в столице была утверждена в августе 2017 года. Она предусматривает расселение 5175 домов, в которых проживают около одного миллиона москвичей.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.