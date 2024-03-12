Дизельная электростанция должна появится в камчатском селе Ачайваям, которое связано с внешним миром только авиасообщением. Электростанция будет иметь третью степень автоматизации, то есть дизель-генераторная установка сможет работать без обслуживающего персонала.

Камчатская компания «Корякэнерго» 12 марта начала принимать заявки на конкурс, по результатам которого определится поставщик дизельной электростанции в село Ачайваям (Олюторский район Камчатского края). Начальная цена контракта — 217 млн рублей. Победитель конкурса должен закончить работы до 30 октября 2024 года, говорится в конкурсной документации. Заявки принимаются до 28 марта.

Подрядчик должен установить двухсекционную дизельную электростанцию мощностью 620 кВт с пристанционным складом объёмом 500 м3, состоящим из «двух вертикальных цилиндрических резервуаров емкостью 200 м3 и 300 м3, насосной станции и смежных инженерных сетей топливной площадки». Победитель конкурса должен дать гарантию на работу ДЭС в течение 24 месяцев.

Сложности при создании таких дизельных электростанций возникают при их синхронизации и распределении мощности между всеми агрегатами, рассказал Mashnews Алексей Дресвянин, руководитель направления «Производство и ремонт электростанций, газопоршневых и газотурбинных двигателей» военно-промышленного холдинга «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ).

Он отметил, что такая электростанция может быть полезна в самых разных ситуациях, когда требуется электроэнергия не только в основном, но и аварийном режиме. Последнее бывает актуально для Олюторского района. Село Ачайваям (344 жителя, 1305 км от Петропавловска-Камчатского) уже оказывалось обесточенно во время паводков 2017 года, тогда две дизельные электростанции были доставлены из села Тиличики вертолетом МИ-8.

В Ачайваям есть производственный участок ГУП «Производственное объединение Камчатоленпром», там разводят оленей.

В целом Олюторский район богат на ресурсы, на его территории разведаны и разрабатываются месторождения платины, ртути, золота, серебра, марганца, висмута, вольфрама. На юге ведется добыча бурого угля, есть месторождения урана, свинца, мышьяка и меди.

Здесь также располагаются Олюторский и Вывенский нефтегазоносные прогибы. Последний специалисты ВНИИГАЗ расценивают как территорию «повышенной перспективности» для промышленного освоения. Одновременно в районе занимаются рыболовством.