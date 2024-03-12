Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» в 2024 году смонтируют более 1,1 тысячи птицезащитных устройств на линиях электропередачи (ЛЭП) в Ставропольском крае.

На защиту птиц от поражения электрическим током энергокомпания направит порядка 3 млн рублей.

Птицезащитными устройствами энергетики оснастят свыше 30 ЛЭП напряжением 6-110 кВ, трассы которых проходят через территории государственных природных заказников: «Баталинский», «Бештаугорский», «Бугунтинский», «Кумагорский», «Александровский», «Лиман», «Лесная дача», «Русский лес», «Приозерный», «Новоселицкий».

Опоры и провода линий электропередачи привлекательны для пернатых, поскольку способны обеспечить хороший обзор в период гнездования, отдыха, ночевки и охоты. Но соприкосновение с токоведущими частями энергообъектов зачастую приводит к поражению электрическим током.

Установка птицезащитных устройств на ЛЭП обеспечивает выполнение нескольких задач: птицы защищены от гибели, а потребители электроэнергии – от перерывов электроснабжения, вызванных коротким замыканием из-за пернатых и продуктов их жизнедеятельности.