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Более 1,1 тыс. птицезащитных устройств установят "Россети Северный Кавказ" на Ставрополье в 2024 году

12 марта 2024, 16:30 260 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
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Фото: ПАО «Россети Северный Кавказ»

Фото: ПАО «Россети Северный Кавказ»

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» в 2024 году смонтируют более 1,1 тысячи птицезащитных устройств на линиях электропередачи (ЛЭП) в Ставропольском крае.

На защиту птиц от поражения электрическим током энергокомпания направит порядка 3 млн рублей.

Птицезащитными устройствами энергетики оснастят свыше 30 ЛЭП напряжением 6-110 кВ, трассы которых проходят через территории государственных природных заказников: «Баталинский», «Бештаугорский», «Бугунтинский», «Кумагорский», «Александровский», «Лиман», «Лесная дача», «Русский лес», «Приозерный», «Новоселицкий».

Опоры и провода линий электропередачи привлекательны для пернатых, поскольку способны обеспечить хороший обзор в период гнездования, отдыха, ночевки и охоты. Но соприкосновение с токоведущими частями энергообъектов зачастую приводит к поражению электрическим током.  

Установка птицезащитных устройств на ЛЭП обеспечивает выполнение нескольких задач: птицы защищены от гибели, а потребители электроэнергии – от перерывов электроснабжения, вызванных коротким замыканием из-за пернатых и продуктов их жизнедеятельности.

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Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, СТАВРОПОЛЬЭНЕРГО, ЛЭП, ЭКОЛОГИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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