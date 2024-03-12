На Волжской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») после капитального ремонта введен в эксплуатацию гидроагрегат № 7 установленной мощностью 115 МВт.

За два месяца гидроэнергетики провели работы по ремонту турбины, механической и электрической части генератора, вспомогательного оборудования, а также испытания системы регулирования, возбуждения и защит гидроагрегата.

Основные работы по капитальному ремонту гидроагрегата выполнили специалисты АО «Гидроремонт-ВКК» (входит в Группу РусГидро). Это первый из четырех гидроагрегатов, которые пройдут капитальный ремонт в 2024 году. Текущему ремонту также подлежат 22 гидроагрегата. Все работы направлены на повышение безопасности и надежности работы основного оборудования станции.