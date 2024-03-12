«Россети Московский регион» обеспечили мощностью в размере 150 кВт геодезическую компанию на востоке Подмосковья.

Геодезическая компания, которая предоставляет услуги по выполнению инженерных изысканий и кадастровых работ, располагается в с. Трубино городского округа Щёлково.

Для выдачи предприятию запрашиваемой мощности специалисты филиала «Восточные электрические сети» построили мачтовую трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ мощностью от 100 до 250 кВА, установив один трансформатор 160 кВА. Также были возведены на железобетонных опорах два участка воздушной линии. Один из них – ВЛ 10 кВ протяженностью 70 метров, которую энергетики обеспечили линейным разъединителем 10 кВ. Другой – ВЛ 0,4 кВ протяженностью 20 метров. Оба участка ЛЭП выполнены самонесущим изолированным проводом, обладающим повышенными характеристиками надежности, которые при неблагоприятных погодных условиях или возможном механическом повреждении ЛЭП позволяют обеспечить надежное электроснабжения потребителей.

Основным источником питания для абонента третьей категории надежности стала подстанция 110 кВ «Фрязино».