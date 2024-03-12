Строительство первой канатной дороги через реку Волхов началось в Великом Новгороде, сообщил во вторник пресс-центр регионального правительства.

"Канатная дорога свяжет комплексы Новгородского госуниверситета, находящиеся на разных берегах", - пояснили в пресс-центре.

В настоящий момент для того, чтобы попасть из здания Технической школы на волховском левобережье в комплекс зданий Гуманитарного и Юридического институтов на противоположном берегу, нужно пересекать по загруженным автомагистралям и мостам весь исторический центр города.

Как отметили в правительстве, канатка будет бесплатной для студентов и преподавателей, а горожане и туристы будут оплачивать ее, как они платят сейчас за проезд в автобусах и троллейбусах. "На канатке будут действительны городские проездные", - добавили в пресс-центре.

Срок завершения строительства и его стоимость власти не называют.

Согласно сведениям пресс-службы Новгородского университета, в институтах и колледжах этого крупнейшего в области вуза обучаются более 13 тыс. студентов, университетский персонал составляет около 1,5 тыс. человек.